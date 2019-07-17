Ландо Норрис: "Мы выбрали неверную тактику в Великобритании"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис считает, что команда ошиблась со стратегией в гонке "Гран-при Великобритании". Англичанин стартовал с восьмого места и хорошо боролся в первой части гонки, но из-за неверно выбранной тактики пит-стопов оказался на финише лишь 11-м.

– Мы приняли неверное решение в ситуации с машиной безопасности, – цитирует Motorsport Week Норриса. – Мы не поехали на пит-стоп, когда должны были это сделать. Надеялись, что другие останутся на нашей тактике, но этого не произошло. Стратегия была неправильной, но это легко говорить задним числом. Команда не сделала ничего плохого, мы просто неверно выбрали момент. Лично я сделал максимум из того, что мог. Не хотелось в домашней гонке так финишировать. Но в целом уик-энд был хорошим.