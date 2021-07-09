Квят входит в список кандидатов на замену Расселлу в «Уильямс»

Российский гонщик Даниил Квят входит в список кандидатов на замену пилоту «Уильямс» Джорджу Расселлу, сообщает журналист Лоуренс Барретто на официальном сайте «Формулы-1».

«Если «Мерседес» примет решение сохранить Боттаса, то Расселл практически точно останется в «Уильямс». В случае, если «серебряные стрелы» подпишут Расселла, то финн может проследовать в обратном направлении. Насколько мне известно, помимо Боттаса, среди кандидатов на место в «Уильямс» есть Даниил Квят и бывший гонщик британской команды Нико Хюлькенберг. Также команде будет интересно рассмотреть Пьера Гасли, если «Ред Булл» не станет продлевать с ним сотрудничество», — говорится в статье Барретто.

Квят выступал за «Ред Булл» с 2015 года по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016 года по 2017 год и с 2019 по 2020 год он выступал за дочернюю команду «красных быков», «Торо Россо» (с 2020 года команда сменила название на «Альфа Таури»).

С 2021 года Квят является резервным пилотом команды «Альпин».