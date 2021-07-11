Советник «Ред Булла» Марко: «В «Мерседесе» сдаются, когда на титул нет математических шансов»
Советник «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что в «Мерседесе» будут бороться за титул до тех пор, пока это будет возможно теоретически.
«Они продолжают выжимать из своего болида максимум, думая о следующем сезоне. В «Мерседесе» сдаются, когда на титул нет математических шансов», — приводит Speed Week слова Марко.
На прошедшем 4 июля «Гран-при Австрии» победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».
В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает вторую позицию (242), на первом месте расположился «Ред Булл» (286), на третьем — «Макларен» (141).
Дополнительная информация:
https://www.speedweek.com/formel1/news/178343/Helmut-Marko-Skepsis-vor-Debuet-des-Sprint-Formats.html
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