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Советник «Ред Булла» Марко: «В «Мерседесе» сдаются, когда на титул нет математических шансов»

18:06
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Советник «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что в «Мерседесе» будут бороться за титул до тех пор, пока это будет возможно теоретически.

«Они продолжают выжимать из своего болида максимум, думая о следующем сезоне. В «Мерседесе» сдаются, когда на титул нет математических шансов», — приводит Speed Week слова Марко.

На прошедшем 4 июля «Гран-при Австрии» победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает вторую позицию (242), на первом месте расположился «Ред Булл» (286), на третьем — «Макларен» (141).

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/178343/Helmut-Marko-Skepsis-vor-Debuet-des-Sprint-Formats.html

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