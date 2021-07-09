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Ферстаппен уверен, что с болидом 2021 года он сможет уверенно претендовать на чемпионский титул

14:58
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что с болидом 2021 года он сможет уверенно претендовать на чемпионский титул.

«Оказавшись за рулем отличной машины начинаешь получать от пилотирования удовольствие. Теперь я точно могу сказать, что у меня есть все шансы на победу в каждой гонке. Очень рад, что постепенно мы приходим к нормальной жизни.

Непередаваемое ощущение, когда снова видишь на трибунах Австрии так много болельщиков. Только они создают эту волшебную атмосферу. И я так считаю, не потому что большинство болельщиков на австрийском этапе было из Нидерландов", — приводит Speed Week слова Ферстаппена.

На прошедшем 4 июля «Гран-при Австрии» Ферстаппен одержал победу в гонке. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена». В данный момент 23-летний нидерландец является лидером общего зачета (105 очков).

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/178272/Max-Verstappen-Dann-werde-ich-Renningenieur.html

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