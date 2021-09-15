Квят отработал первый день на тестах шин «Формулы-1» на следующий сезон

Даниил Квят вместе с «Альпин» отработал первый день на тестах 18-дюймовых шин Pirelli для сезона 2022 года, сообщает сайт команды.

По планам в среду на трассе Маньи-Кур российский гонщик должен был оценивать промежуточные шины. Однако погода вынудила скорректировать программу: дождь практически весь день поливал трассу, поэтому Даниил смог поработать не только на промежуточных, но и на полностью дождевых шинах.

В четверг Квят вернется за руль, продолжив тесты промежуточных и дождевых шин.