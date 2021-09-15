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Audi и Porsche прорабатывают возможность выступлений в «Ф-1»

22:24
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Audi и Porsche активно прорабатывают возможность выступлений в «Формуле-1». Их представители заявили о невыгодном положении в сравнении с теми, кто уже выступает в чемпионате — и заговорили о необходимости послаблений в случае решения запустить собственную программу, сообщает Motorsport.

Речь идет как о возможности тратить больше средств, так и о праве использовать тестовые стенды на протяжении большего количества часов.

Кроме того, взят курс на удешевление моторов — как минимум вдвое относительно нынешних цифр. Силовая установка в сборе будет стоить не более миллиона долларов.

Наконец, еще одним важным итогом встречи стало принципиальное решение увеличить мощность гибридной части силовой установки — с нынешних 120 кВт до 350 (со 160 до 475 л.с.).

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Иван Шитик все материалы автора

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