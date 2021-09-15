Хельмут Марко: «Мерседес» устраивает шоу, показывая, что бедняжка Хэмилтон якобы получил травму"

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об аварии с участием гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона во время «Гран-при Италии».

«Это был обычный гоночный инцидент. Все эти рассказы про то, что у Хэмилтона травма — выдумки «Мерседес». Ферстаппен уже вылез из своего болида, а Хэмилтон все еще пытался вывезти свою машину из гравийной ловушки. Те, кто был в медицинской машине, тоже это видели. А теперь «Мерседес» устраивает шоу, показывая нам, что бедняжка Хэмилтон якобы получил травму», — приводит GrandPX слова Марко.

Во время гонки между Хэмилтоном и Ферстаппеном произошел контакт, который привел к тому, что болид нидерландца оказался на «Мерседесе» семикратного чемпиона «Формулы-1». Из-за инцидента Ферстаппен потеряет три позиции на старте «Гран-при России». После завершения «Гран-при Италии» Хэмилтон рассказал, что ему потребуется посетить врачей перед этапом в России из-за последствий аварии.