Квят объяснил проблемы на старте гонке в Японии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят — о «Гран-при Японии». В гонке он занял 12-е место. Россиянин рассказал, чем были вызваны проблемы в начале гонки.

— Привет, ребята. Мы завершили уик-энд в Японии, — сказал Квят каналу «Торо Россо» на YouTube". — Еще в квалификации у меня были проблемы с коробкой передач, и на старте гонки были такие же проблемы. С самого начала гонка была сложной. Из-за этих проблем я потеряла несколько мест. Однако потом я смог сделать много обгонов. Все они были захватывающими, это были хорошие битвы. Но в итоге мы остались без очков. Надо прибавить в скорости в квалификации. Тогда шансов на очки будет больше, потому что в гонках я чувствую себя уверенно.

Напомним, выиграл гонку пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.