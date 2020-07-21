Кристиан Хорнер: «У «Ред Булла» есть аномалии в поведении болида»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер рассказал о проблемах с болидом.

— У «Ред Булла» есть некоторые аномалии в поведении болида, — цитирует Autosport.com Хорнера. — Машина ведет себя не так, как мы ожидали. Команде предстоит серьезно поработать, чтобы устранить проблему к следующей гонке. Макс Ферстаппен неплохо выступил в Венгрии, но у «Мерседеса» есть преимущество по темпу. Думаю, проблемы с поведением машины связаны с аэродинамикой, но в эти выходные мы собрали хорошие данные, так что мы упорно поработаем над тем, чтобы решить вопрос как можно быстрее.