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Пиастри — о первом подиуме в карьере: «Я надолго запомню этот момент»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал первый подиум в карьере в «Ф-1». Он стал третьим на «Гран-при Японии».

«Безусловно, ощущения и правда особенные. Я надолго запомню этот момент. И мне не хватит слов, чтобы отблагодарить команду за то, что они дали мне эту возможность. Очень немногие гонщики вообще получают подобный шанс в своей жизни, а я сумел попасть на подиум в дебютном сезоне. Это была далеко не лучшая моя гонка, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть на подиум и заполучить трофей. Так что да, я очень и очень рад», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

22-летний гонщик стал первым пилотом с 2017 года, завоевавшим подиум в свой дебютный сезон. Ранее это удавалось Лансу Строллу, выступавшему за «Уильямс» — канадец стал третьим в Азербайджане.

Первым в Японии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. «Ред Булл» с 623 очками досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023.

Макс Ферстаппен вместе с&nbsp;командой празднует победу в&nbsp;Кубке конструкторов. «Ред Булл» оформил досрочный Кубок конструкторов. Это случилось за шесть гонок до конца сезона
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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