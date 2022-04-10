Косаченко считает, что Леклер находится на психологическом подъеме после победы на «Гран-при Австралии»

Российский спортивный комментатор Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу пилота «Феррари» Шарль Леклера в гонке «Гран-при Австралии».

«Сложно сказать, возьмет ли Леклер этот сезон. Прошло всего три гонки. Можно точно констатировать, что машина удалась. Психологически Леклер находится на подъеме. Но не бесконечно будет сходить Ферстаппен, не бесконечно будет за подиумной чертой финишировать Хэмилтон. Хороший старт, который вселяет ему оптимизма, а дальше все будет зависеть от того, насколько он удержится на этой волне. По итогам трех этапов мы видим, что более всего технические правила нового регламента подходят «Феррари». Либо они занимались подготовкой машины к этому сезону», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.

Чемпион прошлого сезона Макс Ферстаппен не смог завершить гонку. Он остановился за пределами трассы из-за возгорания мотора.