Сайнс взял на себя вину за сход в гонке «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил сход в гонке «Гран-при Австралии».

На старте он проиграл несколько позиций, а затем вылетел в гравий в 10-м повороте.

«Как и вчера, сегодня была проблема с переключателями. Некоторые из них не работали. Нам пришлось поменять руль прямо перед началом гонки, а второй руль не был хорошо настроен. И у меня была неверная картография мотора, из-за чего включилась антипробуксовочная система. И затем, в спешке пытаясь вернуть потерянные позиции, я ошибся.

Мне нужно быть строгим к себе из-за этой ошибки. Очевидно, что мы все еще изучаем, как работают эти шины, и с жестким составом резины было тяжело работать на первых кругах. Поэтому, когда я должен был атаковать — я атаковал. Из этого легко сделать вывод, что мне не нужно было атаковать так сильно, и стоило набраться терпения. Но в то же время у нас в команде все не было идеальным. У нас было много проблем", — приводит слова Сайнса The Race.

Победил в гонке Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.