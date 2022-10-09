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9 октября, 12:01

Косаченко — о чемпионстве Ферстаппена: «Второй год подряд не дают ему насладиться статусом чемпиона мира»

Косаченко отреагировала на второе подряд чемпионство Макса Ферстаппена
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала второе чемпионство подряд Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

«Гонка получилась сумбурной. Почти два часа мы ждали настоящего старта гонки. Поэтому все обсуждали о правильном подсчете очков и подведении результатов. Второй год подряд не дают Максу Ферстаппену насладиться статусом чемпиона мира. Это стало известно, когда у него взяли интервью. Нужно было подсчитать все баллы, и только тогда переходить к процедуре награждения. Суета вокруг результатов смазывает радость. В начале сезоне казалось, что Феррари составит конкуренцию. Макса поздравляем, но гонка получилась какой-то сумбурной», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

9 октября нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии» и досрочно стал победителем 18-го этапа чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1»

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