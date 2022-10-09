Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии» и досрочно стал победителем 18-го этапа чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1». Гонка состоялась сегодня, 9 октября.

Вторым стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. На третьем месте — мексиканец Серхио Перес из «Ред Булла».

Из-за дождя начало «Гран-при Японии» было отложено. Гонщики проехали 28 кругов, по итогам которых Ферстаппен занял первое место, обогнав Серхио Переса и Шарля Леклера из «Феррари». Леклер получил 5-секундный штраф, благодаря чему Ферстаппен стал чемпионом.

Япония

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Японии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 26,763

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 27,066

4. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 39,685

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 40,326

6. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 46,358

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 46,369

8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 47,661

9. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.10,143

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.10,877

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.12,877

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.13,904

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.15,599

14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.26,016

15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.26,496

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.27,043

17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,091

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,523

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)