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9 октября, 20:02

Ферстаппен рассказал, как он узнал о том, что стал чемпионом «Формулы-1»

Мария Гусева
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Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал второе чемпионство подряд в «Формуле-1».

«Честно говоря, все было немного запутанно, я нахожу это довольно забавным! В конце концов, это не изменит результата. Главной целью было выиграть гонку. Но, как только я финишировал, я подумал: «Это была великолепная гонка, хорошие очки, но я пока еще не чемпион мира». Потом я давал интервью. Вдруг мои механики начали аплодировать, и я не совсем осознал, что происходит. Я понял, что Чеко стал вторым. Потом Том Вуд подошел ко мне и сказал, что я стал чемпионом», — цитирует The Race пилота.

9 октября Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии» и досрочно стал чемпионом «Формулы-1» сезона-2022.

Вторым в гонке стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булла». На третьем месте — пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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