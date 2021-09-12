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Косаченко: «Невероятно радостно за Риккьярдо, поздравляю «Макларен»

18:23
Даниэл Риккьярдо. Фото Getty Images
Даниэл Риккьярдо. Фото Getty Images
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты «Гран-при Италии».

«Ужасающая авария произошла сегодня между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Очень неприятное зрелище, слава богу, что все живы и здоровы. Этот момент мог закончиться совсем по-другому, пилотам сильно повезло. Невероятно радостно за Риккьярдо. Он, наконец-то, вернулся на пьедестал. Еще пару провальных заездов без призовых мест могли сломить его. Но все встало на свои места. Поздравляю «Макларен», их команда — большие молодцы. Очень сложно обойти «Ред Булл» и «Мерседес», но им удалось сегодня это сделать. Не может не расстраивать выступление Никиты Мазепина. Он в очередной раз сошел с дистанции и не завершил гонку. Ждем его успеха на российских заездах. Очень приятно, что зрители вернулись на трибуны. Это, наверное, самое главное на сегодня», — сказала Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Победителем «Гран-при Италии» стал пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо. Вторым стал его напарник Ландо Норрис. Третьим стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») вылетели с трассы после столкновения друг с другом и не смогли завершить гонку.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин незадолго до конца гонки также сошел с дистанции.

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