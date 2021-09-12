Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в гонке «Гран-при Италии».

Авария произошла во втором повороте. Ферстаппен и Хэмилтон боролись за более высокую позицию, после того, как оба потеряли время на пит-стопах. Между соперниками произошел контакт — и заднее правое колесо болида голландца наехало на заднее левое колесо машины Хэмилтона. После этого болид «Ред Булла» оказался на «Мерседесе».

«Он срезал после белой линии, и мне пришлось уезжать на зеленую часть, чтобы не столкнуться. Я выбрал внешнюю траекторию, и, разумеется, пытался совершить обгон. Он просто продолжал меня выдавливать, и я хотел с ним поработать — я хочу гоняться.

Не ожидал, что он продолжит меня выдавливать. Необходимости в этом не было. Если бы он оставил мне место на ширину болида, мы бы в любом случае сражались во втором повороте и, наверное, он остался бы впереди. А он продолжал оттеснять меня. В какой-то момент деваться мне было некуда — он выдавил меня на «бублик». В конечном итоге мы столкнулись именно из-за этого — потому что задняя шина ударилась о его колесо.

Для того, чтобы проехать поворот без аварии, нужны усилия двух соперников, и мы боролись за позицию. К сожалению, мы дошли до контакта. Если один человек не хочет ничего делать, что я могу сделать? Ничего не получится. Нам очень не повезло, что это случилось, никому такое не нравится", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победил в гонке пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо. Вторым стал его партнер Ландо Норрис. Замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».