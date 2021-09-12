Валттери Боттас: «Хэмилтону и Ферстаппену просто не повезло»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«Старт с хвоста пелотона никогда не бывает легким, — сказал Боттас в интервью после гонки. — Я вчера говорил, что оказаться на подиуме будет очень тяжело. Это немного необычно. Мы смогли отыграть максимум, учитывая то, где мы стартовали».

Также гонщика попросили прокомментировать аварию его партнера Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Оба пилота сошли с дистанции.

«Аварию не видел, не знаю, что произошло, — сказал пилот. Посмотрев повтор инцидента, он продолжил говорить. — По-моему, им просто не повезло. Да, у нас будет хорошая форма в Сочи. Хорошо, что о у нас будет неделя отдыха».

Победил пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо. Вторым стал его партнер Ландо Норрис.