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Валттери Боттас: «Хэмилтону и Ферстаппену просто не повезло»

17:59
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«Старт с хвоста пелотона никогда не бывает легким, — сказал Боттас в интервью после гонки. —  Я вчера говорил, что оказаться на подиуме будет очень тяжело. Это немного необычно. Мы смогли отыграть максимум, учитывая то, где мы стартовали».

Также гонщика попросили прокомментировать аварию его партнера Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Оба пилота сошли с дистанции.

«Аварию не видел, не знаю, что произошло, — сказал пилот. Посмотрев повтор инцидента, он продолжил говорить. — По-моему, им просто не повезло. Да, у нас будет хорошая форма в Сочи. Хорошо, что о у нас будет неделя отдыха».

Победил пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо. Вторым стал его партнер Ландо Норрис.

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Евгений Петров все материалы автора

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