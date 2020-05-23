Команды «Формулы-1» согласились пойти на сокращение расховдов

Команды «Формулы-1» согласились принять пакет мер по сокращению расходов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщает BBC.

Команды проголосовали за принятие плана по снижению бюджетного лимита. В следующем году он составит 145 миллионов долларов. В 2022 году сумма будет снижена до 140 миллионов, в период с 2023 по 2025 год — до 135 миллионов.

Кроме того, в целях сближения пелотона в «Формуле-1» вводится ограничение на работу инженеров в аэродинамической трубе, причем с обратной скользящей шкалой. Это означает, что команде-обладателю Кубка конструкторов сезона-2021 в межсезонье будет разрешено использовать 90 процентов от обозначенного времени и объема данных, а команде, занявшей последнее место — 112,5 процента. Начиная с сезона-2022, эти значения составят от 70 до 115 процентов.