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25 марта, 23:26

Команды «Формулы-1» единогласно одобрили решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», несмотря на ракетный удар

Анна Горшкова
Корреспондент
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Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на взрыва в окрестностях Джидды, сообщает Sky Sport.

После второй практики руководство «Ф-1» провело совещание с участием пилотов, владельцев команд, а также представителей Международной автомобильной федерации (ФИА) и властей страны.

В ходе беседы было принято решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», которое проходит с 25 по 27 марта. Команды единогласно одобрили намерение продолжить уик-энд.

Кроме этого, руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф утверждает, что командам предоставили возможность не участвовать в гонке.

Ранее сообщалось, что этап «Гран-при» может быть отменен из-за ракетного удара по Джидде.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12040/12574841/saudi-arabian-gp-live-updates-from-friday-practice-as-formula-1-season-continues-at-jeddah-street-track?postid=3613617#liveblog-body
Формула-1
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