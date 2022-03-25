Команды «Формулы-1» единогласно одобрили решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», несмотря на ракетный удар

Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на взрыва в окрестностях Джидды, сообщает Sky Sport.

После второй практики руководство «Ф-1» провело совещание с участием пилотов, владельцев команд, а также представителей Международной автомобильной федерации (ФИА) и властей страны.

В ходе беседы было принято решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», которое проходит с 25 по 27 марта. Команды единогласно одобрили намерение продолжить уик-энд.

Кроме этого, руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф утверждает, что командам предоставили возможность не участвовать в гонке.

Ранее сообщалось, что этап «Гран-при» может быть отменен из-за ракетного удара по Джидде.