«Гран-при Саудовской Аравии» могут отменить из-за взрыва в окрестностях Джидды

«Гран-при Саудовской Аравии» могут отменить из-за взрыва в окрестностях Джидды, где в эти дни проходит этап «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

Трасса находится в непосредственной близости от места, по которому был нанесен удар. Руководство «Формулы-1» обратилось к властям для получения разъяснения о произошедшем.

Sky Sport сообщает, что вторая сессия свободных заездов отложена на 15 минут. Она должна была начаться в 20:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что йеменская группировка хуситов атаковала Джидду и нефтяные объекты.