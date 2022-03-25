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Сегодня, 20:02

«Гран-при Саудовской Аравии» могут отменить из-за взрыва в окрестностях Джидды

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Гран-при Саудовской Аравии» могут отменить из-за взрыва в окрестностях Джидды, где в эти дни проходит этап «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

Трасса находится в непосредственной близости от места, по которому был нанесен удар. Руководство «Формулы-1» обратилось к властям для получения разъяснения о произошедшем.

Sky Sport сообщает, что вторая сессия свободных заездов отложена на 15 минут. Она должна была начаться в 20:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что йеменская группировка хуситов атаковала Джидду и нефтяные объекты.

Источник: https://twitter.com/Motorsport/status/1507386562199400452
Формула-1
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