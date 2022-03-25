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Сегодня, 21:56

Мик Шумахер заявил, что ему комфортнее работать с Кевином Магнуссеном

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер ответил на вопрос, изменились ли ощущения от рабочего процесса с новым напарником — Кевином Магнуссеном, который заменил россиянина Никиту Мазепина.

«Да, определенно. Могу сказать, что чувствую себя намного более комфортно в нынешнем году — в том плане, какие у нас рабочие взаимоотношения. Думаю, все здорово», — приводит слова Шумахера RaceFans.

«Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным 5 марта.

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/25/racefans-round-up-25-03-5/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
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