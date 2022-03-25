Мик Шумахер заявил, что ему комфортнее работать с Кевином Магнуссеном

Пилот «Хааса» Мик Шумахер ответил на вопрос, изменились ли ощущения от рабочего процесса с новым напарником — Кевином Магнуссеном, который заменил россиянина Никиту Мазепина.

«Да, определенно. Могу сказать, что чувствую себя намного более комфортно в нынешнем году — в том плане, какие у нас рабочие взаимоотношения. Думаю, все здорово», — приводит слова Шумахера RaceFans.

«Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным 5 марта.