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Сегодня, 19:25

Команда Hitech GP подала заявку на вступление в «Формулу-1» в 2026 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Британская команда Hitech GP подала заявку на участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с сезона 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Казахстана Владимир Ким стал владельцем 25% акций команды.

В настоящее время команда представлена в «Формуле-2», «Формуле-3» и «Формуле-4».

Ранее контрольный пакет акций HitechGP принадлежал российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину, который передал его действующему владельцу команды Оливеру Оуксу.

Также за Hitech GP в разных чемпионатах выступал российский гонщик Никита Мазепин.

Формула-1
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