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Сегодня, 16:23

Миллиардер из Казахстана Ким стал совладельцем команды HitechGP

Виталий Косик
Корреспондент
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Бизнесмен из Казахстана Владимир Ким стал владельцем 25% акций команды HitechGP, которая подала заявку на участие в чемпионате «Формулы-1» с 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

«Когда шли переговоры, мы отметили много точек для развития сотрудничества, поэтому знаю, что поддержка станет неоценимой в стремлении развить успех команды», — заявил руководитель команды Оливер Оукс.

По версии журнала Forbes состояние Кима оценивается в 4,6 миллиардов долларов. По словам самого бизнесмена, подобное вложение стало первым, связанное с автоспортом.

Ранее контрольный пакет акций HitechGP принадлежал российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину, который передал его Оуксу.

Формула-1
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