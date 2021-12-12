Карлос Сайнс: «Мы оказались в нужное время в нужном месте»

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после гонки на «Гран-при Абу-Даби». Он занял третье место.

«Мы оказались в нужное время в нужном месте, — цитирует Сайнса Motorsport.com. — У нас была неплохая скорость, я закончил свой первый год с «Феррари» на подиуме и стал пятым в чемпионате. И все это за сегодня, это потрясающе!

В этот уик-энд я был очень силен, начиная с квалификации. Уже на установочном круге я почувствовал, что машина ведет себя отлично. На последних кругах машина безопасности заставила понервничать, но в итоге все получилось".

Победителем гонки и чемпионом стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.