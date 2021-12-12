Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен отреагировал на новость о том, что «Мерседес» подал два протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби».

«Мне особо нечего сказать. Кроме того, это показательный итог сезона», — заявил голландец Autosport.

Ранее 12 декабря Ферстаппен первый раз в карьере стал победителем «Формулы-1». Чемпионство 24-летнему голландцу принесла победа на «Гран-при Абу-Даби», где он опередил Хэмилтона. Перед гонкой у них было одинаковое количество очков..