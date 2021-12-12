Итоговый зачет пилотов «Формулы-1» сезона-2021: Ферстаппен стал первым, Мазепин — последним
18:10
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл сезон-2021 чемпионата «Формулы-1».
Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 395.5. 2. Льюис Хэмилтон — 387.5. 3. Валттери Боттас — 226. 4. Серхио Перес — 190. 5. Карлос Сайнс — 164.5. 6. Шарль Леклер — 160. 7. Ландо Норрис — 160. 8. Даниэл Риккьярдо — 115. 9. Пьер Гасли — 110. 10. Фернандо Алонсо — 81. 11. Эстебан Окон — 72. 12. Себастьян Феттель — 44. 13. Ленс Стролл — 34. 14. Юки Цунода — 32. 15. Джордж Расселл — 16. 16. Кими Райкконен — 10. 17. Николас Латифи — 7. 18. Антонио Джовинацци — 3. 19. Мик Шумахер — 0. 20. Роберт Кубица — 0. 21. Никита Мазепин — 0.
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