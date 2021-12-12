Хэмилтон поздравил Ферстаппена с чемпионством. Фото
17:50
Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года.
В гонке «Гран-при Абу-Даби» нидерландец занял первое место. Вторым стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, который уступил ему чемпионский титул.
После завершения гонки, которую британец проиграл на последнем круге, он нашел в себе силы поздравить новоиспеченного чемпиона.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю