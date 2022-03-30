Хаккинен: «У «Мерседеса» есть много проблем, которые надо решить, если они хотят догнать «Ред Булл» и «Феррари»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился мыслями о противостоянии «Ред Булл» и «Феррари» на «Гран-при Саудовской Аравии».

«После двух гонок мы видим, что в «Формуле-1» произошла смена власти. На этапе в Бахрейне мы поняли, как сильно выглядит Шарль Леклер и как здорово его поддерживает его товарищ по команде Карлос Сайнс. Но теперь, когда в «Ред Булл», похоже, решили проблему с топливом, они так же становятся конкурентоспособны.

У «Мерседеса» есть довольно много проблем, которые необходимо решить, если они хотят догнать «Ред Булл» и «Феррари». И сделать это им нужно довольно быстро, потому что те две команды также будут развиваться", — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

После двух этапов сезона-2022 «Формулы-1» первое место в личном зачете занимает пилот «Феррари» Леклер (45 очков), на второй позиции его сокомандник Сайнс (33 очка). Замыкает тройку лидеров пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (25 очков).

«Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне.