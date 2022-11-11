Кевин Магнуссен выиграл квалификацию «Гран-при Сан-Паулу»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен выиграл квалификацию «Гран-при Сан-Паулу». Заезды проходили в сложную погоду из-за сильного дождя. Датчанин впервые в карьере выиграл квалификацию «Ф-1».

Второе результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл вылетел в гравий в третьем сегменте квалификации и не смог самостоятельно выехать. Сессию на время остановили красными флагами. Тем не менее, Расселл остался с третьим результатом.

Квалификация на «Гран-при Сан-Паулу» определяет стартовый порядок субботнего спринта.