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11 ноября, 23:07

Кевин Магнуссен выиграл квалификацию «Гран-при Сан-Паулу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кевин Магнуссен.
Фото AFP

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен выиграл квалификацию «Гран-при Сан-Паулу». Заезды проходили в сложную погоду из-за сильного дождя. Датчанин впервые в карьере выиграл квалификацию «Ф-1».

Второе результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл вылетел в гравий в третьем сегменте квалификации и не смог самостоятельно выехать. Сессию на время остановили красными флагами. Тем не менее, Расселл остался с третьим результатом.

Квалификация на «Гран-при Сан-Паулу» определяет стартовый порядок субботнего спринта.

Джордж Расселл
Кевин Магнуссен
Макс Ферстаппен
6
17
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