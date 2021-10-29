Хэмилтон: «Сейчас я силен психологически так, как никогда до этого»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что находится в отличном психологическом состоянии.

«Думаю, я сейчас так силен психологически, как никогда до этого. Я и так был сильным, но сейчас все еще лучше. Меня не отвлекают какие-то посторонние вещи, я просто приезжаю на этап и делаю то, что люблю. Это хорошо», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

За 5 этапов до конца сезона-2021 Хэмилтон идет на втором месте в личном зачете «Формулы-1», уступая лидирующему Максу Ферстаппену из «Ред Булл» 12 очков.