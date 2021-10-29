Хэмилтон: «Сейчас я силен психологически так, как никогда до этого»
13:37
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что находится в отличном психологическом состоянии.
«Думаю, я сейчас так силен психологически, как никогда до этого. Я и так был сильным, но сейчас все еще лучше. Меня не отвлекают какие-то посторонние вещи, я просто приезжаю на этап и делаю то, что люблю. Это хорошо», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.
За 5 этапов до конца сезона-2021 Хэмилтон идет на втором месте в личном зачете «Формулы-1», уступая лидирующему Максу Ферстаппену из «Ред Булл» 12 очков.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/24181/12453341/lewis-hamilton-exclusive-f1-goals-the-push-for-diversity-and-why-new-drive-is-helping-2021-title-fight
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