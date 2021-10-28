Ирина Сидоркова примет участие в тестах «Формулы-3»

Российская гонщица Ирина Сидоркова примет участие в тестовых заездах «Формулы-3» во Франции, сообщает официальный сайт гоночной серии.

Помимо Сидорковой в тестах примет участие еще одна представительница чемпионата W Series — Нереа Марти. Тестовые заезды пройдут на автодроме «Маньи-Кур» 9 ноября.

В сезоне-2021 Сидоркова заняла 9-е место в личном зачете W Series с 34 очками, при этом россиянка пропустила гонки в США из-за проблем с визой.