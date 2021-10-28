Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ирина Сидоркова примет участие в тестах «Формулы-3»

13:26

Российская гонщица Ирина Сидоркова примет участие в тестовых заездах «Формулы-3» во Франции, сообщает официальный сайт гоночной серии.

Помимо Сидорковой в тестах примет участие еще одна представительница чемпионата W Series — Нереа Марти. Тестовые заезды пройдут на автодроме «Маньи-Кур» 9 ноября.

В сезоне-2021 Сидоркова заняла 9-е место в личном зачете W Series с 34 очками, при этом россиянка пропустила гонки в США из-за проблем с визой.

Дополнительная информация:

https://www.fiaformula3.com/Latest/6dSYY4j8We2ySjUfA3nGn4/w-academy-drivers-offered-a-first-taste-of-formula-3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Дайджест. Лучшие упражнения дома в период локдауна
Компания PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на газ для Польши
0