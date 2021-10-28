Ирина Сидоркова примет участие в тестах «Формулы-3»
13:26
Российская гонщица Ирина Сидоркова примет участие в тестовых заездах «Формулы-3» во Франции, сообщает официальный сайт гоночной серии.
Помимо Сидорковой в тестах примет участие еще одна представительница чемпионата W Series — Нереа Марти. Тестовые заезды пройдут на автодроме «Маньи-Кур» 9 ноября.
В сезоне-2021 Сидоркова заняла 9-е место в личном зачете W Series с 34 очками, при этом россиянка пропустила гонки в США из-за проблем с визой.
Дополнительная информация:
https://www.fiaformula3.com/Latest/6dSYY4j8We2ySjUfA3nGn4/w-academy-drivers-offered-a-first-taste-of-formula-3
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