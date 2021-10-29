Ферстаппен рассказал, что у него нормальные отношения с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие между ним и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном отношения.

«У нас хорошие отношения. Такие, какие и должны быть между соперниками. То есть вряд ли мы будем вместе ужинать или что-то вроде того, но это нормально. Мы соперники и всегда стараемся победить друг друга на трассе, но при этом с уважением относимся друг к другу, в том числе и вне гоночного трека. Да, между нами возникла пара напряженных моментов, но в целом все нормально.

Я не читал ничего после инцидентов в Монце и Сильверстоуне. Так что это никак не влияет на меня по ходу гоночного уик-энда, когда я нахожусь на трассе, на мои выступления. Отвлекаться на эти истории было бы пустой тратой времени. А свободное время я предпочитаю проводить с семьей и друзьями", — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Ранее Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на «Гран-при Италии». В результате инцидента машина Ферстаппена оказалась над головой Хэмилтона. Пилот «Ред Булл» объяснял, что не проверил состояние Хэмилтона, так как тот пытался вернуться на трассу.

В текущем сезоне Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 287,5 балла. У Хэмилтона 275,5 очков и вторая позиция.