Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

3 февраля, 17:37

Хэмилтон — о «Феррари»: «Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов»

Льюис Хэмилтон сделал заявление о своем переходе в «Феррари»
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем переходе в «Феррари». Он написал, что сесть за руль скудерии было его детской мечтой.

«Это были сумасшедшие несколько дней, наполненные целым спектром эмоций. Но, как вы все теперь знаете, после невероятных 11 лет в «Мерседес» пришло время начать новую главу в моей жизни, и в 2025 году я перейду в «Феррари». Я чувствую себя невероятно счастливым, ведь после того, как я достиг в «Мерседес» того, о чем мог только мечтать в детстве, у меня теперь есть шанс исполнить еще одну детскую мечту. Сесть за руль в красной форме», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Также пилот отметил, что «Мерседес» был огромной частью его жизни с 13 лет и решение об уходе было самым трудным из всех, которые ему приходилось принимать. 

«Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к «Мерседесу» в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность, и что мы сможем сделать», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Хамилтон заявил, что на данный момент сосредоточен на предстоящем сезоне в «Мерседес».

«Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с „Мерседесом“. Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен, и хочу помочь „Мерседесу“ снова победить. Я на 100 процентов предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество с командой на высоте. Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе со мной, вы все поддерживали меня, когда я стремился к своей мечте», — написал Хэмилтон.

 
Льюис Хэмилтон. Хэмилтон переходит в «Феррари»? В «Формуле-1» предвкушают громкую трансферную сенсацию

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.

Британский гонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Он первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.

Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
3
1
Читайте также
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик заслужил место в «Мерседесе»

Баттон заявил, что хотел бы увидеть Алонсо в «Мерседесе»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости