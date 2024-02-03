Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем переходе в «Феррари». Он написал, что сесть за руль скудерии было его детской мечтой.

«Это были сумасшедшие несколько дней, наполненные целым спектром эмоций. Но, как вы все теперь знаете, после невероятных 11 лет в «Мерседес» пришло время начать новую главу в моей жизни, и в 2025 году я перейду в «Феррари». Я чувствую себя невероятно счастливым, ведь после того, как я достиг в «Мерседес» того, о чем мог только мечтать в детстве, у меня теперь есть шанс исполнить еще одну детскую мечту. Сесть за руль в красной форме», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Также пилот отметил, что «Мерседес» был огромной частью его жизни с 13 лет и решение об уходе было самым трудным из всех, которые ему приходилось принимать.

«Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к «Мерседесу» в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность, и что мы сможем сделать», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Хамилтон заявил, что на данный момент сосредоточен на предстоящем сезоне в «Мерседес».

«Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с „Мерседесом“. Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен, и хочу помочь „Мерседесу“ снова победить. Я на 100 процентов предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество с командой на высоте. Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе со мной, вы все поддерживали меня, когда я стремился к своей мечте», — написал Хэмилтон.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.

Британский гонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Он первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.