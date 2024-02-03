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3 февраля, 21:36

Баттон заявил, что хотел бы увидеть Алонсо в «Мерседесе»

Алина Савинова
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Экс-пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон считает пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подходящей кандидатурой на место Льюиса Хэмилтона, который после сезона-2024 покинет «Мерседес».

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летним британским пилотом. Он присоединится к команде в 2025 году. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.

«Должен признаться, наверное, у меня любовь к экс-напарнику, но я бы хотел увидеть Фернандо Алонсо в «Мерседесе». Ему 42 года, но он до сих пор сохранил спортивный голод. А если есть голод, есть и физическая подготовка. Он чуть ли не каждый день пилотирует карты или какую-либо гоночную машину. Мне кажется, это было бы отличное сотрудничество. Они могли бы учиться друг у друга и хорошо сработались бы», — приводит Sky Sports слова гонщика.

42-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира. За свою карьеру в «Формуле-1» он одержал 32 победы, а всего на подиум поднимался 106 раз.

Источник: https://www.skysports.com/f1/video/28461/13061648/jenson-button-id-love-to-see-fernando-alonso-replace-lewis-hamilton-at-mercedes
Формула-1
Дженсон Баттон
Фернандо Алонсо
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