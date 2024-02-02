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2 февраля, 17:55

Стало известно, сколько Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский гонщик Льюис Хэмилтон будет получать в «Феррари» 50 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянской прессы, это меньше, чем 39-летний пилот зарабатывал в «Мерседес».

Издание Formu1a.uno сообщает, что Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 100 миллионов долларов в год. В эту сумму входят оклад, деньги от спонсоров, отчисления на использования имиджевых прав, различные бонусы и многое другое. Таким образом, семикратный чемпион станет одним из самых высокооплачиваемых гонщиков в истории итальянской команды.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с Хэмилтоном. Сезон-2024 «Формулы-1» пилот проведет в «Мерседес», а с 2025 года уже будет выступать за итальянскую команду.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
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