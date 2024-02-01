В «Феррари» сообщили о подписании долгосрочного контракта с Хэмилтоном

Итальянская команда «Феррари» подписала долгосрочный контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном, который на данный момент представляет «Мерседес».

«Феррари» рада сообщить, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году по многолетнему контракту», — сказано в заявлении «Скудерии».

Ранее «Мерседес» объявил, что британский гонщик покинет команду после сезона-2024. Хэмилтон выступает за «Серебряные стрелы» с 2013 года.

В минувшем сезоне 39-летний британец занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка. Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. За все время выступления в «Королевских гонках» он одержал 103 победы, завоевал 104 поула и 197 раз поднимался на подиум.