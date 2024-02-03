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3 февраля, 16:27

Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик заслужил место в «Мерседесе»

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что его племянник Мик имеет хорошие шансы на то, чтобы выступать за «Мерседес» с 2025 года.

«Тото Вольффу всегда нравились молодые парни. Теперь Расселл достаточно силен, чтобы стать основным пилотом команды, но пришло время привлечь нового гонщика. Очевидно, что на рынке есть и другие пилоты, например, Карлос Сайнс , но я думаю, что в конце концов он перейдет в «Ауди», так что это действительно не вариант. Есть еще очень молодой гонщик Кими Антонелли — посмотрим, как он будет развиваться. На данный момент Мик наверняка сохраняет шанс, он этого заслуживает. Рядом с Расселлом Мик мог бы стать пилотом с перспективой на будущее. У команды еще есть время», — приводит Mirror слова Шумахера.

1 февраля стало известно, что британский пилот Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и с 2025 года будет выступать за итальянскую команду «Феррари», с которой он подписал долгосрочный контракт.

24-летний Мик Шумахер с сезона-2023 является резервным пилотом «Мерседес».

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/lewis-hamilton-mercedes-replacement-schumacher-32022404
Мерседес
Мик Шумахер
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