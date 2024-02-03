Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик заслужил место в «Мерседесе»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что его племянник Мик имеет хорошие шансы на то, чтобы выступать за «Мерседес» с 2025 года.

«Тото Вольффу всегда нравились молодые парни. Теперь Расселл достаточно силен, чтобы стать основным пилотом команды, но пришло время привлечь нового гонщика. Очевидно, что на рынке есть и другие пилоты, например, Карлос Сайнс , но я думаю, что в конце концов он перейдет в «Ауди», так что это действительно не вариант. Есть еще очень молодой гонщик Кими Антонелли — посмотрим, как он будет развиваться. На данный момент Мик наверняка сохраняет шанс, он этого заслуживает. Рядом с Расселлом Мик мог бы стать пилотом с перспективой на будущее. У команды еще есть время», — приводит Mirror слова Шумахера.

1 февраля стало известно, что британский пилот Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и с 2025 года будет выступать за итальянскую команду «Феррари», с которой он подписал долгосрочный контракт.

24-летний Мик Шумахер с сезона-2023 является резервным пилотом «Мерседес».