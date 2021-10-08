Хэмилтон рассказал о сорвавшемся переходе в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Феррари».

«Думаю, я уже говорил, что идея перехода в «Феррари» была нацелена на краткосрочную перспективу. В конце каждого контракта нужно изучать возможные варианты. «Мерседес» — моя семья навсегда. Если посмотреть на гонщиков, которые выступали за «Мерседес», то можно заметить, что они оставались с этой командой до 90 лет, такого нет ни в одной другой команде «Формулы-1». Я горжусь тем, чего достиг, мы достигли большего, чем кто-либо еще. Это следствие прекрасной командной работы и верности, и я не воспринимаю это как должное», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Ранее бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о том, что Хэмилтон мог стать гонщиком итальянской команды в 2013 году.