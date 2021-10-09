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Мазепин рассказал, что ему понравилась трасса в Турции

10:48
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Турции».

«Было интересно, потому что я не знал, чего ожидать от трассы, ведь это один из немногих европейских автодромов, на которых я еще никогда не выступал. Другие гонщики рассказывали, что здесь достаточно сложно, то же самое я прочитал в СМИ и соцсетях. Несмотря на это, когда я выехал на трассу, я почувствовал, что сцепление стало лучше. У трассы особая конфигурация, но при этом она довольно плавная, нужно поймать правильный ритм. Мне понравилось, думаю, мы можем провести удачный этап», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября на трассе «Истанбул Парк».

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/turkish-grand-prix-friday-recap-0

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Иван Торопцев все материалы автора
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