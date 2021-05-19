Хэмилтон поделился мнением о борьбе с Ферстаппеном за чемпионство

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о борьбе на трассе с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

«Думаю, пока мне неплохо удается избегать участия в инцидентах. Хотя впереди еще 19 гонок, и мы еще можем столкнуться с Максом. Хотя я надеюсь, что этого не случится. Радует то, что мы с уважением относимся друг к другу. При этом Максу, вероятно, есть что доказывать – он может так чувствовать. Меня же это касается в меньшей степени.

Я скорее смотрю на все это в долгосрочной перспективе. И считаю, что борьба за титул – это марафон, а не спринт. Думаю, во многом благодаря этому у меня такая статистика. Так что я продолжу придерживаться своего подхода и стараться избегать столкновений», приводит слова Хэмилтона Racefans.

В текущем сезоне Хэмилтон одержал победу в трех гонках из четырех. Он уступил Ферстаппену первое место только на «Гран-при Эмилии-Романьи».