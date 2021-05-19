Норрис заявил, что хочет стать чемпионом «Формулы-1» в составе «Макларена»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал продление контракта с командой.

«Я очень рад продлить свои отношения с командой. Я в «Макларен» уже 5 лет, чувствую себя частью семьи и не могу представить, что продолжу карьеру в другом месте. «Макларен» всегда меня поддерживал, с самого начала карьеры в младших сериях. Моя задача очевидна: выигрывать гонки и стать чемпионом «Формулы-1» в составе «Макларен». С момента, как я пришел в команду в 2017 году, прогресс был явным, у нас большие совместные амбиции, связанные с будущим», — приводит официальный сайт «Макларен» слова Норриса.

Сегодня, 19 мая, «Макларен» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с Норрисом. После четырех гонок сезона-2021 21-летний британец занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-1».