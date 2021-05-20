Перес заявил, что хочет попасть на подиум на «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что хочет оказаться на подиуме по итогам предстоящего «Гран-при Монако».

«Подиум в Монако бы многое для меня значил, ведь я еще ни разу не приезжал в тройке в качестве гонщика «Ред Булл». Надеюсь, у нас получится провести хорошую гонку и наконец попасть на нужные позиции, чтобы сокращать отставание от лидеров», — приводит Racefans слова Переса.

«Гран-при Монако» пройдет с 20 по 23 мая.