Перес заявил, что хочет попасть на подиум на «Гран-при Монако»
08:37
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что хочет оказаться на подиуме по итогам предстоящего «Гран-при Монако».
«Подиум в Монако бы многое для меня значил, ведь я еще ни разу не приезжал в тройке в качестве гонщика «Ред Булл». Надеюсь, у нас получится провести хорошую гонку и наконец попасть на нужные позиции, чтобы сокращать отставание от лидеров», — приводит Racefans слова Переса.
«Гран-при Монако» пройдет с 20 по 23 мая.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/05/19/perez-the-pressure-is-coming-from-me-not-red-bull/
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