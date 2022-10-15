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Сегодня, 14:41

Хэмилтон планирует остаться с «Мерседесом» до конца жизни

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Семикратный чемпион мира и пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что хочет надолго остаться в немецкой команде.

«Я чувствую себя здесь комфортно, мне нравится то, чем я занимаюсь. У нас впереди немало работы, многого еще предстоит достичь. В ближайшее время я не планирую никуда переходить. Хочу остаться с командой как можно дольше. В целом я планирую быть с «Мерседесом» до конца своей жизни. Это даже не обсуждается. Но это скорее всего будет менеджерская роль, потому что помимо гонок я хочу внести вклад в развитие команды изнутри», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Хэмилтон перешел из «Макларена» в «Мерседес» в 2013 году. В составе немецкой команды он одержал 82 победы и завоевал шесть титулов чемпиона мира.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/93567/hamilton-reveals-mercedes-stay-for-life/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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