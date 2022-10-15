В «Хаас» заявили, что Магнуссен оказал большое влияние на Шумахера

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу оценил влияние Кевина Магнуссена на развитие Мика Шумахера.

«Кевин оказывает довольно большое влияние на Мика. Магнуссен после возвращения в команду стал совсем другим человеком, чем был два года назад. Сейчас он очень открытый и активный, всегда готов поговорить и поделиться какой-то информацией. Так что Мик получил большую пользу от его возвращения», — приводит слова Комацй Racingnews365.

30-летний датчанин выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год, а затем вернулся в американский коллектив в 2022 году, заменив россиянина Никиту Мазепина.

За четыре этапа до конца сезона Магнуссен занимает 14 место в личном зачете с 22 очками. Шумахер — 16-й (12 очков).