Гасли заявил, что его отношения с Оконом не станут проблемой для «Альпин»

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, который в следующем сезоне будет выступать за «Альпин» заявил, что не переживает из-за напряженных отношений со своим соотечественником и будущим напарником Эстебаном Оконом.

«Когда нам было по шесть лет, мы участвовали в соревнованиях по картингу. Тогда попадание в Формулу-1 было мечтой, и мы понимали, что вряд ли даже один из нас получит шанс. Поэтому стать напарниками во французской команде — невероятная история. В наших отношениях с Эстебаном были и взлеты, и падения. Думаю, партнерство станет возможностью прояснить то, что происходило между нами раньше. Мы оба знаем, что лучше для нас и, самое главное, для команды. Мы хотим побед и должны работать на благо команды, добиваться успеха вместе. Поэтому я не беспокоюсь о том, что между нами происходило. Для нашего же блага мы должны работать сообща», — приводит слова Гасли Autosport.

Во время выступлений в картинге французские пилоты поддерживали дружеские отношения, однако, как только гонщики стали соперничать на международном уровне их отношения ухудшились.

26-летний француз подписал контракт с «Альпин» на два года с возможностью продления на один сезон.

Ранее сообщалось, что в «Альпин» запретят семьям Гасли и Окона посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов.