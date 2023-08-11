Хэмилтон отказался от контракта с «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» на фоне сомнений в контракте с «Мерседесом», сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

По данным источника, президент итальянской команды Джон Элканн лично связывался с Хэмилтоном, чтобы предложить ему контракт, от которого тот «вежливо» отказался. У Хэмилтона в конце этого сезона истекает контракт, неоднократно заявлялось, что новое соглашение будет заключено.

38-летний Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года.

На данный момент он занимает четвертую строчку в личном зачете пилотов, набрав 148 очков. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 августа в Нидерландах.