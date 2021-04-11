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Хэмилтон высказался о борьбе за экологию

12:57
Льюис Хэмилтон. Фото BBC.
Льюис Хэмилтон. Фото BBC.
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не думал об уходе из «Формулы-1», чтобы не участвовать в процессе загрязнения окружающей среды.

«Да, я мог все бросить. Это бы стало плюсом, так как мне не пришлось бы ездить на 20 трасс в течение года — как следствие, я бы меньше летал. Но если я решу уйти, «Формула-1» продолжит существовать и без меня. Никто не будет отменять «Формулу-1» из-за меня», — цитирует гонщика Digest Time.

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