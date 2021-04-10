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«Гран-при Монако» пройдет со зрителями

22:21

В преддверии «Гран-при Монако», запланированного на 23 мая, власти княжества приняли решение, что на гонку «Формулы-1» будут допущены зрители, сообщает Autosport.

Организаторы гонки полагают, что в целом трибуны удастся заполнить примерно на 40 процентов вместимости.

А вот второй этап сезона «Формулы-1» 2021 года, который состоится с 16 по 18 апреля, на трассе в Имоле, пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

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