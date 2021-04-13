Мазепин рассказал о том, как провел свободное время после Гран-при Бахрейна

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, чем занимался после Гран-при Бахрейна.

«Для меня важно воспользоваться перерывом и подумать о том, что нужно улучшить. Таких вещей много, ведь я новичок. К тому же было приятно побыть с семьей. Расписание будет очень плотным, так что эти две недели имели большое значение», — цитирует Мазепина F1-Only.

3 апреля на первом круге гонки в Бахрейне болид Мазепина развернуло, после чего машина россиянина ударилась в ограждение. Пилот не смог продолжить заезд. Эта гонка была дебютной для Мазепина в «Формуле-1».